Zertifizierter Fortbildungsgang: „Praxiscoach (IHK)“

Quelle: Andrea Becker »Profil anzeigen

Praxisorganisationsberatung und mehr… Viele Praxen haben festgefahrene Strukturen und sind sich dessen nicht bewusst. Beratungshinweise zu einfachen und bewährten Veränderungen können jedoch große positive Effekte für eine Praxis mit sich bringen. Erlernen Sie in diesem praxisorientierten Fortbildungsgang grundlegendes Know-how für die Beratung von Arztpraxen, angefangen bei der Praxisorganisation über Personalführung bis hin zu strategischen und rechtlichen Themen.

Wir zeigen Ihnen alltagstaugliche Instrumente und konkrete Beratungsansätze auf, die Sie als Praxiscoach effektiv unterstützen.

Der Unterschied unseres Fortbildungsganges zu anderen Fortbildungs-Angeboten besteht in der besonderen Kombination aus Vorträgen und Übungen, die eine intensive und kompakte Vermittlung der Inhalte in nur einer Woche garantiert! Das Erlernte kann danach umgehend in den beruflichen Alltag integriert und angewandt werden.

Bei den Dozenten der Fortbildung handelt es sich um Experten aus verschiedenen Bereichen des ambulanten Gesundheitswesens: Praxisberater, Juristen und Kommunikationstrainer. Unter anderem deckt der Fortbildungsgang folgende Themen ab:

- Beratung in der Praxis: Ablauf, Methoden, Strategien

- Praxisstrategien und Kooperationsmöglichkeiten

- Kommunikation

- Teambildung und -zusammenhalt

- Zeit- und Selbstmanagement

- Konfliktmanagement

- Marketing

- Vorbereitung Praxisabgabe

- Medizin- und Werberecht

Die von der IHK zu Köln zertifizierte Fortbildung richtet sich an Praxisberater/innen, Betriebswirte/Kaufleute im Gesundheitswesen, Ärzte, Medizinische Fachangestellte, Praxismanager/innen, Pharmareferenten, Pharma Key Account Manager. Branchen-Newcomer, Insider mit Bedarf an Wissens-Update, Profis mit Wunsch nach Wissens-Abgleich und -Komplettierung.

Der Fortbildungsgang „Praxiscoach (IHK)“ findet in Form von 3 Modulen (jeweils 2 bis 3 Tage ganztags) im Bildungszentrum der IHK Köln in Köln-Braunsfeld statt. Die Modul-Zeiten sind am 18. und 19.04., am 09. und 10.05. sowie vom 15. vom 17.06.2016.