Zertifizierter Fortbildungsgang „Praxismanager/in (IHK) – Arztpraxis“

Andrea Becker

Praxiserfolg – damit es rund läuft und Spaß macht! Der Erfolg in der modernen Praxis hängt auch wesentlich von Qualifikation und Effizienz des Praxisteams ab, das den Arzt entlastet und unterstützt. Im Idealfall laufen viele Arbeiten und Vorgänge reibungslos im Hintergrund, ohne dass die Praxisleitung eingreifen muss. Um dieses Ziel trotz üblicher Personalfluktuation zu erreichen, muss jedes Praxis-Team von tragenden Säulen gestützt werden: Medizinische Fachangestellte mit engem Kontakt zur Praxisleitung und zu den Kollegen, die Initiative zeigen und die Vorstellungen des Arztes im Praxisalltag umsetzen.

In dem von der IHK zu Köln zertifizierten Fortbildungsgang der Frielingsdorf-Akademie „Praxismanager/in (IHK) – Arztpraxis“ werden motivierte Mitarbeiter/innen mit Praxiserfahrung zu Praxismanager/innen ausgebildet. Dazu erhalten die Teilnehmer/innen zunächst Grundlagenwissen zur modernen Praxisführung. Durch praxisnahe Übungen und Fallbeispiele werden die Kenntnisse vertieft und angewandt. Nach Abschluss des Fortbildungsganges und erfolgreicher Prüfung sind die Teilnehmer/innen in der Lage, Strukturen in Praxisabläufen zu erkennen und zu verbessern und das Praxis-Team zu leiten und zu koordinieren.