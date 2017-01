Mitgliederbeiträge

Spiel und Sport für mehr Gesundheit und Inklusion

Quelle: Janine Linke-Then »Profil anzeigen

Seite 1 von 3

Ob motorische Förderung, Prävention gegen Übergewicht oder Vermittlung sozialer Kompetenzen: Sport ist wichtig für die gesunde Entwicklung unserer Kinder. In der neuen Reihe "Let's Play Together" finden Lehrer und Referendare zahlreiche Spiel- und Sportideen, die nicht nur Spaß machen, sondern ebenso ein inklusives Miteinander fördern. Auch Trainer, Übungsleiter und Mitarbeiter von Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Eltern und Kinder bekommen hier viele neue Impulse für eine bewegungs- und spielfreudige Freizeitgestaltung.

Die Autoren Dr. Mathias Bellinghausen und Prof. Dr. Jürgen Buschmann führten bereits 2012-2014 eine umfangreiche Längsschnittstudie durch, deren Ergebnisse sie Anfang 2016 im Buch "Kindergesundheit in Deutschland" (http://www.grin.com/de/e-book/314463/) im GRIN Verlag publizierten. Darauf aufbauend widmen sie sich nun eingehend der praktischen Gesundheitsförderung von Grundschulkindern und dem Aufbau eines inklusiven Miteinanders durch Bewegung, Spiel und Sport. Denn Sport - egal ob in der Schule, im Verein oder einfach so mit Freunden - fördert nicht nur motorische und kognitive Fähigkeiten, sondern auch die Integration und Inklusion aller Kinder.