Haartransplantation in Istanbul - Gut, günstig und sicher.

Haarausfall oder Glatze kann bei vielen Männern und Frauen zur einer starken psychische Belastung werden. Wenn viele teure Produkte gegen Haarausfall nicht den erwünschten Effekt bringen ist eine Haartransplantation (Haarverpflanzung) mit der neuen FUE-Methode und PRP-Eigenblutserum eine sichere und dauerhafte Lösung.

"Viele unsere Patienten berichten, dass sie sich nach einer Haartransplantation wohler und sicherer fühlen. Ein verbesertes Lebensgefühl ermöglicht Betroffenen ein erfolgreicheres Privat- und Berufsleben zu führen", so Harald Hayri Gümüseli, Geschäftsführer von MEINE NEUE SCHÖNHEIT.

Die Kosten für eine Haartransplantation in Istanbul sind deutlich günstiger wie in Deutschland, Österreich oder Schweiz, weshalb die Nachfrage, eine Haartransplantation in der Türkei durchführen zu lassen, regelrecht boomt. Um in dem starken Wettbewerb den Patienten zu überzeugen wird unter den Anbietern leider häufig mit unrealistischen und falschen Informationen geworben. Zum Beispiel mit viel zu hoch angesetzten Graft-Zahlen oder unrealistisch prognostizierter Haardichte. Um sicher zu gehen, dass man einen seriösen Anbieter für eine Haartransplantation in Istanbul findet, ist es ratsam ausführliche Gespräche mit mehreren Anbietern zu führen und zu vergleichen. Für ein Beratungsgespräch sollte man sich Zeit lassen und alle Fragen stellen, die einem wichtig sind. Gegenmeinungen können neue Erkenntnisse bringen aber auch weiter verunsíchern, daher sollte man sich niemals unter Druck setzen eine schnelle Entscheidung treffen zu müssen.