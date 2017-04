TENAX D.V.K 24 GmbH, Pflegeagentur Wien, Betreuung zu Hause Wien, 24 h Pflege für Diabetiker Wien

Krankendienste

Eine Beratung und Betreuung durch eine Pflegeagentur wird auch in Wien immer wichtiger, auch wenn es um das Thema „Betreuung zu Hause“ geht. Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Wien und gesamt Österreich steigt stetig an und wird sich in den nächsten Jahren weiter nach oben entwickeln.

Auch die Zahl der an Diabetes erkrankten Menschen steigt in Österreich und Europa stark an. Die 24 h Pflege für Diabetiker in Wien als Rund-um-Service-Angebot der TENAX D.V.K 24 GmbH als Pflegeagentur in Wien stellt sich dieser Herausforderung. Es wird eine qualitativ hochwertige Betreuung durch geschultes und zertifiziertes Personal zur Verfügung gestellt, das nicht nur mit seinen Fachkenntnissen auf die Wünsche der Klienten eingeht, sondern vor allem durch seine Menschlichkeit, Wärme, Respekt, Offenheit und Vertrauen seine Kompetenz zeigt.