Mitgliederbeiträge

Die Erinnerung bleibt für immer

Quelle:

Jutta Schütz

Der Tod ist kein Unglück für den, der stirbt, sondern für den, der überlebt. Karl Marx (1818 - 1883), deutscher Philosoph, Sozialökonom und sozialistischer Theoretiker). Das Wissen um die Endgültigkeit der Situation „dem Tod“ ist für die Hinterbliebenen oft die schwerste Last, aber mit dem Tode eines Menschen verliert man niemals, die mit ihm verbrachte Zeit.

Die Zeit heilt alle Wunden - sie füllt die Lücke aber nicht! Die Erinnerung bleibt für immer – und das ist gut so. Es fällt uns sehr schwer Abschied zu nehmen, viele Gedanken stürmen auf einen ein. Die Gedanken müssen geordnet und Gefühle bewältigt werden. Wir hätten gerne noch VIELES besprochen, vielleicht auch einiges wieder gut gemacht…

Ich wünsche Ihnen Hoffnung, Kraft und Liebe. Ihre Jutta Schütz

Wenn es keine Heilung mehr gibt – keinen Weg zurück ins Leben, dann wünschen wir uns und jedem anderen Menschen auch, dass WIR gut aufs Sterben vorbereitet sind, egal wie krank oder wie alt wir sind.

Die Werthaltungen, Wünsche und Bedürfnisse schwerkranker und sterbender Menschen sind aber sehr unterschiedlich. Wenn ein Mensch unheilbar krank ist und unter großen Schmerzen leidet, ist bei dem Betroffenen oder seinen Angehörigen der Gedanke an Sterbehilfe oft nicht mehr sehr weit weg. Allerdings gibt es neben Argumenten für das DAFÜR auch Argumente für das DAGEGEN. Und auch rechtlich gesehen ist die aktive Sterbehilfe in Deutschland anders geregelt als in anderen Ländern.

Buchdaten:

Sterbehilfe - Die Erinnerung bleibt für immer

Autorin: Jutta Schütz

Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (12. November 2015)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3739208295 und ISBN-13: 978-3739208299

Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,4 x 21 cm

Weiterer Buchtipp:

PSYCHOLOGIE KURZ UND KNAPP VERPACKT - Hilfreiches Wissen für die Seele

Autoren: Sabine Beuke und Jutta Schütz

Verlag: Books on Demand

ISBN-13: 9783732234929 - ISBN-10: 3732234924

EUR 13,90

Alle Bücher sind auch als E-Book käuflich auf dem download-Portal von itunes.apple.com, verfügbar, sowie auch auf dem iPhone, iPad oder iPod touch. Überall im Handel erhältlich (auch in den USA, Kanada und Australien).